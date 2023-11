Coti Romero contó todos los detalles de sus besos con Marcos Ginocchio

Coti-Romero.jpg

“Hoy es día de confesiones. Hoy Coti me dijo ´me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo’”, contó Tinelli, luego de explicar un juego de confesiones que mantuvieron ambos.

Tras ese comentario, y para ser más incisivo, Marcelo agregó: “¿Beso qué es? Porque puede ser un piquito...”. Sin pelos en la lengua, Coty contestó: “No, con chape, con lengua”.

Luego comenzó la danza de nombres de exparticipantes, para descubrir quién había sido. Luego de pasar por todos los nombres, desde Holder hasta Maxi Guidici, llegó el turno de preguntar por Marcos. “No lo voy a quemar”, respondió Coty, sin afirmar ni negar el beso.

“Coti picoteó en un after. No me hagas que no. Al ganador de Gran Hermano ”, aportó Ángel De Brito, conductor del programa de chimentos LAM.

“¿Él besa bien? Del 1 al 10...”, consultó Marcelo. “Es que no ando puntuando los besos de la gente”, aunque finalmente terminó afirmando que “besa bien”.

Marcos-Ginocchio.jpg

Más tarde, y a través de un Instagram Live, Marcos se desligó del supuesto beso que se dio entre ellos. “Cuando estábamos en el aeropuerto vi algo de lo que dijo Coti, pero me parece que lo dijo en joda la prima porque sino no entiendo”, citó Marcos.

Mirá el video