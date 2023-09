Coti Romero reveló el consejo que le dio la China Suárez sobre los haters

Según Coti, la China le dijo: “Un día me crucé en un baño de una fiesta con la China Suárez y ella me decía ‘vos tenés que pensar que quien te está escribiendo es un señor peludo que está con calor en una pelopincho’”. Esta curiosa perspectiva sobre los haters provocó risas en el estudio y demostró cómo la actriz aborda las críticas en línea.

Es que si alguien sabe cómo sobrellevarse al ánimo de las redes sociales es la China Suárez que vivió varias experiencias que provocaron mucho hate en Instagram y twitter (la más recordada fue el Wanda Gate). Por eso, no fue una sorpresa que la propia Coti compartió que su psicólogo respaldó esta estrategia.

Coti Romero y China Suárez 2.jpg

“Cuando le conté al psicólogo me dijo que era así, que trate de reírme”, agregó y reveló que su terapeuta terminó explicándole que reírse de los comentarios negativos era una forma efectiva de manejarlos. Según la ex Gran Hermano: “Mi psicólogo me dijo que cuando esté enojada con alguien, trate de hacer un meme en la cabeza y eso es una buena herramienta”. Este enfoque poco convencional para enfrentar la negatividad en las redes generó sorpresa y risas en el programa.

Denise Dumas, conductora de "El Debate del Bailando", comentó entre risas sobre la imagen que la China Suárez tiene de los haters y concluyó con humor: "¡Esa es la imagen de los haters que tiene la China Suárez!". “Miren qué locura que para tapar el odio de los demás y que no entre en tus redes, hay que hacer un meme en la cabeza”, agregó nuevamente la conductora.