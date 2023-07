Coti Romero, soltera pero nunca sola

La influencer fue invitada al ciclo “La jaula de la moda” y brindó una serie de recomendaciones para aquellos hombres que quieran conquistarla: “Me parece que a nadie le gusta alguien descuidado, pero no los que son metrosexuales. Me gusta que sean atentos y prolijos. No me gustan los pantalones ajustados. Siento que en cualquier momento explota todo y no me gusta cómo queda. Me gustan morochos y muy altos. Los enanos me la bajan”.