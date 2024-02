Coty Romero reveló cuál será la carrera universitaria que estudiará

La ex hermanita aprovechó para interactuar con sus seguidores en redes sociales y contó que le gustaría estudiar

En ese sentido, la ex hermanita aún ronda por los medios de espectáculo, ya que luego de la finalización de GH 2022, cerró su contrato con el Bailando, por lo que mantiene su alto perfil de exposición, al igual que en las redes sociales, donde siempre se muestra muy activa para generar un vínculo cercano con sus casi tres millones de seguidores y fanáticos.

Coty Romero contó que quiere estudiar abogacía

Una de las inquietudes decía: “¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Vas a lograr todo lo que te propongas”. Y allí, ella reveló como se ve en ese sentido: “Mi sueño, realmente es estar en la pantalla grande, estar en una serie o película. Me estoy preparando más artísticamente, teatro, canto, baile arco, porque los sueños se cumplen y yo los voy a cumplir”.

Seguidamente, un seguidor le consultó si seguía con sus estudios, a lo que la correntina contestó: “Estaba estudiando kinesiología y fisiatría antes de Gran Hermano, con los meses me di cuenta que no era lo mío”.

Y allí completó de cara a su futuro profesional: “Me voy al otro extremo, si Dios quiere, el año que viene me gustaría hacerme un tiempo para empezar abogacía y luego escribanía”.

También respondió acerca de otras cuestiones más vinculadas a lo sentimental. Le preguntaron si estaba soltera, y contó: “Siii, completamente y estoy muy tranquila”.

Además, aclaró: “Ya me estuvieron mandando mensajes, tranqui, no porque siga a alguien en instagram o tik tok significa que estoy saliendo con esa persona o que nos hablamos”.

“Relajen no estoy con nadie ni me hablo con nadie”, aseguró la ex participante de Gran Hermano.