Cuál es la fuerte afección que tiene Coti Romero

Coti Romero padece una particular afección médica, según confirmó la correntina en las últimas horas a través de sus redes sociales. La ex participante del Bailando 2023 y de Gran Hermano, subió una serie de historias a Instagram y no tardó en llamar la atención de sus más de 3 millones de seguidores. Hace una semana, fue eliminada de la pista de baile más famosa por su ex novio, El Conejo Quiroga, y desde entonces, estaba desaparecida de las redes.