Crece la desconfianza del público en los votos de Gran Hermano

Sin embargo, la eliminación de Catalina Gorostidi puso en duda la veracidad del voto del público y un dato que se compartió, en las últimas horas, en las redes sociales despertó aún más la polémica. La pediatra enfrentó en el teléfono a Furia Scaglione en un mano a mano que superó todos los récords, digna de una verdadera final. Lo cierto es que los porcentajes no convencieron a los espectadores del ciclo y hubo quien compartió en X (ex Twitter) un dato que indignó a los televidentes.

Sorpresivamente (o no) Denisse fue eliminada con el 57.1% y Catalina también. La imagen no tardó en viralizarse en las redes sociales y muchos de los seguidores del programa desconfían de la veracidad de los votos. Incluso algunos usuarios de redes especulan en que es la producción quien elige finalmente a los elegidos para seguir en la casa o no.

De hecho, Coty Romero, exjugadora del reality, dio a conocer en una nota que la letra chica del contrato que firman los hermanitos da por hecho que si no servís para el juego te pueden eliminar. “Nos hace entender a Agustín y a mí, se acuerdan de que dentro del contrato hay una parte que dice que si nosotros no jugamos nos pueden eliminar, y yo le dije si la gente, y dice no”, dijo la jugadora que se sumó a este edición gracias a Golden Ticket.

Incluso se han armado fuertes campañas en Internet para darle un “apagón” al programa. Sin ir más lejos, en la noche del jueves el rating cayó abruptamente pisando tan solo los 16,5 puntos contra los 22,3 de la última eliminación.

Especulan sobre la nominación mixta

La próxima gala de eliminación en Gran Hermano será positiva. A diferencia de las galas pasadas, el jugador menos votado se irá de la casa más famosa del país. Emmanuel, Furia, Coty, Damián, Darío, Mauro y Paloma son los nominados. Uno de ellos dejará la competencia el domingo en la gala de las 22.30 por la pantalla de Telefe.

En las redes ya especulan y sostienen que de ser una placa con voto positivo Furia tendría que ser la primera en ser salvada, seguida Coty y Emmanuel. De no ser Furia la primera en salir de placa, ¿habrá otra denuncia de parte de los seguidores del programa? ¿será Furia realmente la más querida de la casa? ¿se irá uno de los nuevos jugadores?