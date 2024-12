Espectáculos La Mañana Cristian U Cristian U culpó a Santiago del Moro de todos los males de Gran Hermano

Santiago del Moro y Cristian U

La tercera edición de Gran Hermano no logra alcanzar el impacto de sus predecesoras, y las críticas no tardaron en llegar. Cristian U, ex campeón del reality en 2011, realizó contundentes declaraciones en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, donde apuntó directamente contra la producción del programa y su conductor, Santiago del Moro.

"Este Gran Hermano me dio super acomodo de punta a punta en el casting y me da bronca por toda esa gente que viajó kilómetros para hacer un casting y que toda esa gente tenga la ilusión de entrar para que les cambie la vida como me pasó a mí, no jodan con el sueño de la gente y me jode que jodan con el sueño de la gente", expresó indignado Cristian U.

El ex participante señaló que esta edición del programa se aleja de su esencia al priorizar personajes con conexiones o perfiles mediáticos, en lugar de incluir a "gente común". "Quieren ver a Juan, el verdulero, al encargado de edificio, a María la señora que limpia casas. Gente como nosotros quiere ver. El paseador de perros, la chica trans, un complemento de la sociedad que era perfecto", aseguró.