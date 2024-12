Gran Hermano: uno por uno, quiénes son los 24 nuevos jugadores

Conocé a los jugadores de la nueva edición de Gran Hermano

La primera participante en ingresar a la casa es Keila Sosa y se presentó como “cholula”. “Quiero ser famosa desde que tengo 3 años. Primero hablo y después pienso. Soy impulsiva y dramática. Mi papá es mujeriego. La gente con complejo de víctima no me gusta”, contó la joven que está de novia hace 4 años.

“Hasta Susana no paro”, dijo la primera ingresante a la casa más famosa del país. “Traje de todo: botas, maquillaje y todo”, sumó sobre las pertenencias que ingresa a la competencia.

Claudio Di Lorenzo tiene 41 años y es el segundo participante en ingresar a la casa. Se define terraplanista, es decir, que sostiene que la Tierra es plana. “Me gusta hacer bromas”, dijo el primer hombre en sumarse a la competencia quien contó además que tiene dos hijos. “Hago reiki y siento que tengo un don”, sumó. Además, hizo teatro y formó una banda de rock.

Lourdes Ciccarone es la tercera en entrar al reality. Es de Mar del Plata. “Me van a ver como una linda mina, graciosa y simpática. Mi ego se fue por las nubes este ultimo tiempo”, dijo y agregó: “Tengo novio, pero si entro a la casa voy a tener que cortar”. Sobre su estrategia de juego aseguró que será la rubia “tonta” y luego irá contra todos. “Tengo presencia con mi pelo y si lo tocas se pudre todo. Es lo único virgen que tengo”.

El cuarto jugador es Luca Figurelli de 18 años de Berazategui. “Soy jugador profesional”, dijo el joven y sumó: “La verdad es que soy chamuyero y tímido. De todos modos, empiezo a tirar palos por todos lados. Me gustan las cámaras y el streaming que lo hice, pero nadie me veía. Es mi sueño pendiente. No tengo una estratagema, pero que pase lo que pase”.

Sandra Priore es la quinta jugadora en ingresar al reality. La mujer fanática de la pesca es de La Plata. “No voy a levantar a nadie en la casa”, dijo Priore en su carta de presentción. Además, reconoció que no soporta “el bullying”.

Otro de los jugadores de la edición 2024/2025 es Carlos Tocco de Ituzaingó. “Soy empresario de la noche. Mi historia de vida es fuerte. Tuve una doble vida durante 25 años y claro que no terminó bien”, dijo en su presentación.

“Fui jugador de futbol. Tuve dos operaciones de columna por mala praxis. Soy un tipo tranquilo, pero se meten conmigo y soy un gordo picante y sin filtros”, dijo sobre su personalidad.

Y aseguró: “Quiero que sepan que en la casa no voy a ser un viejo bol… quiero que Gran Hermano 2025 sea el mejor de la historia”.

Candela Campos es otra de las jugadoras de la nueva edición. Es de La Matanza y estudiante de personal trainer. “Patino desde muy chiquita”, contó en su presentación y aseguró que le gusta mucho el chusmerío. “Mi estrategia es observar y sonreír”, dijo la participante.

En otro momento dijo que “la edad no importa” y aseguró que no se va a enganchar con nadie, pero sí coquetear ya que alguien siempre me gusta”.

Sebastián Bello es de San Rafael, Mendoza. En su presentación, el joven contó “tengo problemas de hipoacusia leve” y agregó que, tal como dijeron los otros participantes, le encantan los chismes. En cuanto a su estrategia de juego dijo: “Entro a la casa, quiero observar y ver si saco las garras o no”. Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano trabajó en el taller de su papá como administrativo.

Martina Pereyra es de La Plata. Es contadora y modelo. “Gritó, puteo y no pego, pero levanto mucho la voz”, dijo la platense. Sobre sus cualidades para la convivencia, Martina dijo que “no se cocinar y no se limpiar”.

“Soy muy competitiva. Sé manipular a los hombres. No me gusta que crean que soy una tonta porque no soy ninguna tonta”, cerró su presentación.

Giuliano Vaschetto es el décimo jugador en participar en el reality. Es padre de un niño de 7 años. Vive en Venado Tuerto y es vendedor. “Nunca creí en la monogamia. Soy muy mujeriego”, contó en su presentación.

Petrona Jerez es Tucumana y se convierte en la nueva jugadora de la casa. “Estoy cumpliendo mi sueño”, dijo la tucumana que aseguró saber cocinar, limpiar, depilar. Dijo que su profesión frustrada es el teatro. Al mismo tiempo, la mujer prometió ser la dueña de la cocina.

Esta edición tiene un nuevo uruguayo y se trata de Santiago Algorta. “Me gusta gustar. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mi cuando no le gustaba a alguien”, se presentó y agregó: “Tengo claro cuales son las caras que en tik tok me dan resultado. Si entra alguien más fachero que yo va a ser un problema para mi”.

Otra de las jugadoras en entrar a la casa de Gran Hermano es Chiara. Soy modelo, bailarina y vivo en un Barrio privado. “Mi papa fue jugador de futbol de la Selección, Boca e Independiente. Me encantan los jugadores. Soy muy fogosa. Me gusta manipular a las personas y soy bastante inteligente. Tengo alma de líder”, enumeró en su presentación.

Ulises Apostolo es Licenciado en Ciencias Políticas y se convierte en un nuevo participante del reality más visto de la televisión argentina. “Soy asesor de un político provincial”, dijo el joven cordobés.

Delfina De Lellis es otra jugadora y entra a la casa para romper con los estereotipos de “que sos linda y sos tonta”. “Vengo a demostrar que las modelos no son solo una cara bonita”, dijo la participante quien aseguró que no va a estar en la casa todo el día acostado. “No puedo estar acostada todo el dia, me gusta tomar sol y nadar. Me gusta pelear y me molesta la mentira”, sumó en su presentación.

Jorge Barrionuevo entra a la casa como Luciana Martínez. “Soy bailarina. Asesora de imagen. Mama de un perro Teodoro. Estoy soltera”, dijo la participante de Santa Cruz quien aseguró que “voy a empatizar con las chicas y quiero ser yo misma”.

Juan Pablo De Vigili es correntino y es otro jugador de Gran Hermano. Es arquitecto y en su presentación contó que le gusta competir y que es buena onda, aunque cuando le muestran otra cara puede enojarse. “Me gusta competir”, dijo sobre su estrategia en la casa.

Andrea Lázaro tiene 42 años. Es profesora en un gimnasio. “Me pone de muy buen humor comer. Me encanta comer”, dijo en su presentación. “Estoy soltera hace más de un año y medio” y no descarta enamorarse dentro de la casa.

Brian Alberto es vendedor ambulante de la línea San Martín. Es fanático de Ke Personajes. “Salgo todos los días a pelearla con las ventas” dijo sobre su trabajo antes de entrar a la casa. “Soy muy jodón y vergüenza no tengo”, sumó en su video de presentación.

Jennifer Lauría trabaja para los Moyano y entra a la casa de Gran Hermano. “Trabajo en la Federación de Camioneros hace 10 años”, dijo y sumó: “Sé que donde voy llamo la atención siempre. En la casa voy a ser una chica querible”.

“Odio la mentira y soy muy frontal. Me llevo el mundo por delante”, agregó en su presentación.

Renato Rossini es de Perú. Creció con sus abuelos y estudió marketing. “Entrenar es lo más importante de mi vida. Levantar pesas me levantó de mi casa”, dijo Rossini el joven de Lima. El peruano aseguró que le gusta mucho cocinar y trajo una lista de comidas que preparará durante su estadía en la casa.

Sofía Buscio vive en Villa Urquiza y es fanática de manejar tanto autos como motos. “Me encantan los tatuajes y el arte en la piel”, dijo la mujer apodada “Sopa”. “Me siento muy segura de mi misma, le pongo mucha onda”, aseguró una de las últimas participantes en entrar a la casa de Gran Hermano.

Luz Tito es jujeña y trabaja en la boletería de la terminal de Jujuy. A los 18 años se fue al exterior, viajó y en Irlanda se enamoró. Actualmente mantiene una relación a distancia con un hombre que vive en España.

“Me gusta lo desconocido. Sentir el vértigo de no saber”, contó la mujer que se presentó como “muy competitiva”.

Ezequiel Ois de Ramos Mejía. Se crió con la música y es fanático de Guns N’ Roses. “Me gusta mucho meterle onda al outfit” y “me gusta la rebeldía de diferenciarme con los otros”, dijo en su presentación antes de ingresar a la casa.

“Se cómo picante una situación, pero desde el lado pacífico. Me gusta el compañerismo”, dijo el participante número 24 de Gran Hermano.

¿ Cuál es tu participante favorito?