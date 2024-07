Cuál es el amuleto que usa Bautista para ganar Gran Hermano

image.png Bautista Mascia

"Esta foto la saqué de una actividad. No me dejaban quedármela, me la sacaron, pero se la pedí", contó el uruguayo al respecto, mientras mostraba en una de las cámaras la imagen de la ex participante de la actual edición de Gran Hermano que ya casi llega a su final.

Por qué generó preocupación la ausencia de Cata en Gran Hermano

El pasado domingo en Gran Hermano se vivió la última gala de eliminación antes de la final. Lo llamativo de la noche fue que estuvo ausente Catalina Gorostidi, ex participante de la actual edición del reality de la casa más famosa del país. Su ausencia generó preocupación entre sus fans y muchas repercusiones en redes.

En su cuenta de Twitter, la médica pediatra explicó el motivo por el que no fue al estudio de Telefe donde se llevan a cabo las galas de eliminación y nominación. "Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", expresó, cortita y al pie. De inmediato, sus expresiones generaron repercusiones de todo tipo entre los seguidores del reality.

catalina gran hermano portada.jpg

Pero además, Cata también faltó a Se Picó, el programa que conduce Gastón Trezeguet, panelista del debate de Gran Hermano, en República Z. "Lo único de lo que hablan en el chat es de Cata. Cata no va a estar durante esta semana", contó el histórico participante de GH.

Pese a la insistencia de parte de los fans del programa, el analista no expuso la razón detrás de la ausencia de su compañera de panel. "No tiene que ver con nosotros, nos excede ampliamente. Eso es lo único que podemos decir al respecto", sentenció al respecto.

De esta manera, la ausencia a Catalina a los programas de la semana en los que tenía comprometida su presencia han generado preocupación y mucha polémica. Además del llamativo motivo que expuso, hay versiones que indican que ella, como otros ex participantes, no guardan una buena relación con la producción del reality. Esto último, se debería al "favoritismo" hacía Juliana 'Furia' Scaglione.