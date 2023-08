Cuál es el miedo de Fátima Flórez tras haber iniciado su relación con Javier Milei

La noticia sobre el sorpresivo e inesperado romance entre la actriz Fátima Florez y el candidato a presidente más votado en toda la Argentina, Javier Milei , sacudió al mundo del espectáculo y la política en la tarde del lunes. Luego de que la periodista Marina Calabró diera la primicia del noviazgo en Lanata sin filtro, por Radio Mitre, la humorista se la confirmó a otros medios y periodistas. “Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”, dijo contundente. Sin embargo, a medida que fueron pasando las horas, algunas voces se fueron alzando para dudar de esta relación y especular con una posible movida de prensa para favorecer al candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza.

Frente a esta situación, el periodista Ángel de Brito dialogó con la imitadora y reveló los pormenores que ésta le brindó sobre su vínculo con el economista en LAM. “Le pregunté a Fátima detalles sobre esta relación. Me dijo que su vuelta pública va a ser en el micro estadio de Lanús el 22 de septiembre, ya que estoy le paso el chivo porque es la primera mujer que hace un micro estadio como humorista. Después se va a La Pampa, a Miami, a Santa Fe a hacer varios de sus shows”, comenzó diciendo el conductor.

Y siguió en referencia directa a Milei: “le contó que el viernes, antes de las elecciones, estuvieron juntos y pernoctaron. Después, él se fue para el bunker y todo lo que ya se contó varias veces. Y me dijo que antes de despedirse, estuvieron media hora abrazados. Él es tántrico todo el tiempo. ‘¿Cómo media hora abrazados?’ ‘Sí, media hora’. ‘¿Pero media hora cómo?’, le pregunté. Y me dijo: ‘Como una sopapa’. No sé dónde pegaba la sopapa...Me dice: ‘No nos podemos soltar’”.