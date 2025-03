Cuál es el trastorno de salud que padece Catalina de Gran Hermano

La presencia de Catalina Gorostidi en la nueva edición de Gran Hermano despertó repercusión y preocupación en los seguidores del reality al conocer su estado físico en el cual se la notó con una delgadez que no se le había visto durante su presencia en la edición 2022/23 de GH .

Meses previo a regresar al certamen, Catalina expresó su situación: "Aparezco por acá porque estoy cansada. En todas mis publicaciones, la mayor cantidad de comentaros dicen: ' hay que flaca', 'que feo', 'que anoréxica'" , reveló en su relato. Luego, agregó: "Sé cómo estoy o dejo de estar. Yo, como me habrán escuchado, y sino se los recuerdo, desde los 17 años que tengo un trastorno alimenticio , que le pueden llamar anorexia. Es algo grave, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuese la nada misma".

Para cerrar pidió que dejen de realizar comentarios sobre su estado: "Si no les gustan mis fotos y van a comentar diciendo que estoy flaca y necesito ayuda.... no hace falta... ¡A mí ya me están ayudando!".