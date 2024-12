Nacho Castañares confesó el verdadero motivo por el que cortó su amistad con Romina Uhrig

“Me llevo amistades como la de Juli, la de Marcos, la de Thiago, la de Dani. Tengo muy lindos recuerdos de mi Gran Hermano y amistades que hasta hoy siguen estando”, expresó con alegría. Sin embargo, el hecho de que Nacho Castañares no haya nombrado a Romina Uhrig hizo ruido.

Es por eso que le consultaron la razón por la que perdieron la buena onda e incluso por qué se dejaron de seguir en las redes sociales: “Hubo ahí un conflicto, un dicho que no me gustó, sinceramente. Y bueno... esa fue como la repercusión, pero simplemente había cosas que no compartía. Entonces, me pareció más fácil actuar así”.

Romina Uhrig-Nacho Castañares-2.jpg

Nacho Castañares habló sobre su relación con Coty Romero

Luego de referirse a sus amistades, Nacho Castañares puso el foco en su relación con Coty Romero, por lo que contó qué es lo que más le gusta de ella: “Yo creo que me gusta mucho cómo es ella, no sólo físicamente, sino que como persona también”.

“Es una persona increíble, una persona muy buena, muy comprensiva, muy sincera, muy sencilla. Y bueno, creo que, en su conjunto, es todo lo que yo quiero. Por eso hoy en día estamos como estamos. Y la verdad que muy contentos ambos de poder estar en pareja y poder compartir todo lo que compartimos”, elogió, dejando entrever que está sumamente enamorado.