De que manera Nacho Otero confirmó que le fueron infiel

Embed - COMO PAMPITA EN EL MOTORHOME: LA DOLOROSA ANÉCDOTA DE NACHO OTERO CON UNA EXPAREJA

“Dejé el lemon pie y me fui”, continuó, entre risas. Y cerró, poniéndole humor a la anécdota; “A mí lo que más me impacta de esta anécdota es que cada vez que la cuento la gente se sorprende cuando digo que yo dejé el lemon pie, no que encontré a mi ex en una situación complicada. Me acordé de esto y me puse a transpirar”.

Nacho Otero compartió su alegría por bajar 45 kilos

El periodista Nacho Otero bajó 45 kilos y, muy orgulloso de sí mismo, compartió en las redes el antes y después de la imagen de su cuerpo. Junto a su imagen del 2021 y otra actual, del 2023, el comunicador aclaró que está “mejor que nunca” y reveló cómo fue el intenso proceso mediante el cual logró cambiar sus hábitos con el fin de mejorar su salud física.

Nacho explicó por qué posteó las imágenes de sus estudios médicos antes y después de haber bajado de peso: “Las fotos son de Nacho 2021 de 135 kilos vs. Nacho 2023 de 90 kilos... Todavía con barba y la misma camisa de jean que ahora cierra, la segunda es insulina, resistencia a la insulina y triglicéridos de febrero de 2021, la tercera es insulina y resistencia a la insulina de diciembre de 2023 con 90 kilos y la cuarta triglicéridos diciembre 2023″, explicó, orgulloso de sí mismo.

image.png

Acto seguido, contó qué hizo para cambiar radicalmente su estado físico: “Hice dieta keto, ayuno intermitente, entrenar y volver a jugar al tenis. Esas fueron las cosas que me sirvieron a mí. Sin embargo, no son las únicas que funcionan y cada uno puede elegir sus herramientas”.

Y cerró: “Hay muchísimas formas de encarar los procesos de cambio en la vida, pero hay dos elementos que tienen que estar si o si: la mentalidad adecuada y la gente indicada. Sin esas dos cosas nada es posible…”, aclaró, al pie de las imágenes de sus estudios médicos para demostrar que su salud mejoró muchísimo.