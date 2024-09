Cuál es la foto que le endilgan a Florencia Peña con Alberto Fernández

Fue así como Fernanda Iglesias metió a Florencia Peña en la polémica: “No le creo a Florencia Peña. Que me disculpe, pero no creo que haya ido a hablar del tema de los actores. Ella dijo que fue para hablar por el tema de los actores. Para mí es mentira. Fue para hacer esta pelotudez que está haciendo Tamara”.

La foto de Florencia Peña y Alberto Fernández en el ascensor de Olivos

En la imagen se puede ver el ascensor de la Quinta de Olivos y, mediante el pequeño espejo que tiene este, se puede ver la figura de dos personas. Según indicó el tuittero y Yanina Latorre, quienes aparecen con poca claridad en el fondo serían Florencia Peña y Alberto Fernández.

Ante esto, mediante su jefe de prensa, la actriz aclaró estas versiones. “Me dice que Florencia no va a hablar de este tema, que si lo hace será en otro momento. Remarca que no hay nada de ella que puedan encontrar”, contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Florencia Peña-Alberto Fernández-1.jpg

De este modo, mediante su representante, Florencia Peña logró dejar en claro que está convencida de que las pruebas son poco claras, ya qu ella asegura no haber visitado al ex presidente con fines amorosos: “Tanto Flor como su vocero reparan que ‘no van a encontrar nada’. Insiste y ratifica que, en caso de que salga un famoso video en un ascensor, no es Peña. Desmiente cualquier versión al respecto. ‘No va a aparecer nada privado como fue el caso de Tamara’. No hay nada de ella”.