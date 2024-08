Cómo hizo Florencia Peña para alejarse del escándalo de Alberto Fernández

“De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”, explicó Flor en Urbana Play. “Me dicen que soy TT en Twitter, por aquella visita, no hay nada nuevo, no es algo que pasó. Y con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos que se los coma tranquilo”, lanzó.

Qué dijo Florencia Peña del supuesto video con Alberto Fernández

“Yo fui a la Quinta de Olivos y yo no estaba morocha. Si la van a hacer, háganla bien. Estaba rubia”, confirmó para todos aquellos que la fulminaron por esas imágenes. “Yo lo voy a hacer siempre, pero ¿por qué me meten a mí? ¿Qué tengo que ver?”, se consultó y Andy Kusnetzoff la indagó: “¿Por qué creés que se la agarran con vos?”.

“Yo no sé. La pregunta es: ¿quién digita estas cosas? Porque estas cosas salen caras”, se preguntó y confirmó: “Para instalar un tema que no está en agenda y que no va a estar nunca en agenda porque no hay nada mío nuevo, tenés que pagar una moneda. ¿Quién digita eso? ¿Quién se levanta una mañana y dice ´che, vamos a operar a Florencia Peña?”.

“Esto es un deja vu de lo que me pasó hace tres años. Y vuelvo sobre esto, no se la agarraron con los tipos poderosos que fueron a la Quinta de Olivos. Que alguien me conteste por qué la indignación fue solo conmigo”, remarcó y se quebró cuando rememoró el momento en el que salió al escenario, mientras hablaban barbaridades en las redes.

florencia peña.jpg Florencia Peña.

Qué hizo Florencia Peña para apartarse del escándalo que gira entorno a Alberto Fernández

“Yo soy una mina honesta, siempre di la cara. Aun en las cosas que me han dolido. Entonces salí y vi el teatro lleno, y dije: ´esta es mi fuerza, esta es quien soy, esta es en lo que yo me convertí. Esa soy yo´. No hay nada más”, exclamó con lágrimas en los ojos por el mensaje que le dio a la gente para terminar de desligarse del escándalo.

“Toto y Juan me bancan a muerte. Toto el otro día me decía 'mamá, que no te rompan más las pelotas, loca'. O sea, porque me conocen, saben desde el lugar que yo vivo la vida. No le hago daño a las personas, no vivo la vida desde ese lugar. No le hago daño a la gente. Mi propósito de vida es ser una gran artista porque ahí vibro y soy feliz, vine a esto, a actuar”, explicó la actriz.