Cuál es la moda a la que Magnolia, la hija de la China Suárez, se prendió

Benjamín Vicuña enseñó el accesorio viral que sumó la hija, que tuvo con La China Suárez, a su look y que causa sensación entre los más jóvenes.

Magnolia Vicuña siempre aparece en las redes sociales de sus padres y cautiva a los fans con todos sus looks. Durante su tarde con Benjamín Vicuña, la hija menor de La China Suárez lució un accesorio que se hizo tendencia este último tiempo y se sumó a una moda viral entre los más jóvenes.

El objeto viral que sumó Magnolia, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña publicó en sus historias de Instagram una tierna imagen de Magnolia, en la que apareció con varios accesorios muy particulares en su cabello, que tenía un objeto que se hizo viral en las redes sociales en el último tiempo y que varios nenes y algunos adultos han incorporado a sus looks.

¿De qué se trata? La nena se compró los patitos Kawaii, que se viralizaron en redes sociales y que ahora, se consiguen en todos lados. La pequeña de cinco años lució una totalidad de cinco animalitos, con distintos diseños: uno de ellos tenía un maxi moño a la altura del cuello, dos con un adorno encima de su cabeza, uno con una estrellita y uno con bufanda.

magnolia-vicuna.jpg Magnolia Vicuña, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña, se sumó a una moda viral.

La decisión que tomó La China Suárez con su novio

Después de una pelea que los mantuvo separados por más de dos meses, la China Suárez y Lauty Gram se habían reconciliado y decidieron sellar su amor con una escapada romántica por Brasil. De hecho, en su vuelta al país se los vio muy juntos en la gala de los Premios Gardel.

Sin embargo, la China y Lautaro se dejaron de seguir en redes sociales, lo que denotaría que nuevamente se habrían peleado. Ahora, se supo cuál es el trasfondo de su relación, entre tantas idas y vueltas.

“Yo te vengo diciendo que no se ilusionen con este romance, por eso me da cierta bronca cuando los fans atacan después de verlos juntos en los premios Gardel. Yo lo que les propongo es que vean el bosque completo porque si no lo hacen se van a llevar un disgusto”, comenzó diciendo el periodista Juan Etchegoyen.

SHOFFGIBMRERVBBF2OOERA4Y6U.avif China Suárez y Lauty Gram.

“Lo que pasó ahora es lo mismo que pasa siempre. Lauty flashea que la China es su novia y que van a tener diez hijos y no va por ahí, la China tiene claro que Lauty es un pasatiempo y él no quiere ese lugar”, agregó el conductor de "Mitre Live".