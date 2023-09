Cuál es la participante del Bailando 2023 que Angel de Brito odia

Sin embargo, quien opinó sobre eso fue con conductor de LAM. “Si no va Yanina, ¿Lola Latorre tiene previa? Es un embole”, expresó un seguidor en el sticker de preguntas con el famoso #ÁngelResponde y el periodista fue tajante: “No tiene previa”.

El conductor de LAM acostumbra a ser picante cuando activa la caja de preguntas en Instagram. Al responder una pregunta de un seguidor de Instagram sobre su amistad con dos populares periodistas, brindo una respuesta de alto fuego. Todo parece haber terminado y no en las mejores condiciones, al punto que uno de ellos lo citó y respondió: “¿Esto es fake?”.

"¿Dejaste de ser amigo de Pampito y Andrea Taboada? ¿Eran relaciones falsas o cambiaste?", le preguntaron desde el sticker de Instagram y él contestó de manera inesperada: "Me bajé de esas amistades, pero todo bien".

Sin embargo, algunos días después, a pesar de no tener la misma relación diaria, estaba todo bien. Pero la respuesta de Ángel no se la esperaba. “¿Esto es fake?”, expresó Taboada en su Twitter y adjuntó la captura de la historia. Por su parte, Pampito no se expresó. ¿Comienza un escándalo?