Cuál es la sorprendente fobia que sufre Ricardo Darín

Aunque en algunas oportunidades ha generado críticas y debates, el actor no tiene miedo de mostrarse sincero al comentar sobre la realidad política o al opinar sobre algunos eventos del mundo del espectáculo.

Sin embargo, esta vez el protagonista de Argentina 1985 llamó la atención de los medios al contar durante una entrevista para el programa Todo pasa, en Urbana Play, que padece hace un tiempo una fobia que no le permite estar en algunos eventos.

image.png Ricardo Darín fue el narrador de Elijo Creer

La fobia de Ricardo Darín

Durante la entrevista el actor habló con Matías Martin sobre su papel como narrador en un documental sobre la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, en donde los argentinos obtuvieron el título de campeones mundiales.

Al recordar los festejos que se realizaron en los puntos más importantes del país, Matías Martín consultó: “¿Le encontraste respuesta a la altura, a esa fascinación de la gente de colgarse de lugares?”.

La fobia de Ricardo Darín a las multitudes

Ante esto, Ricardo respondió: “Si, creo que es porque somos todos enanos. Esa cosa de ver todo desde arriba, tener una perspectiva única”, resaltó con el humor que siempre lo ha caracterizado.

Luego, se animó a contar sobre sí mismo: “A mí me parece siempre una imprudencia, porque ante las multitudes sufro, lo primero que me pasa es sufrir”, confesó con sinceridad.

Además, el actor de El secreto de sus ojos reveló: “No puedo, desarrollé una especie de fobia a la multitud, en algunos casos con razón, en otros no. Es algo incontrolable, cuando el número es más o menos controlable me la banco, pero cuando está fuera de control no la paso bien”.