Cuál es la traba que no le permite a Marley volver al país con Milenka

El conductor reveló el motivo por el que aún no puede volver al país con su hija recién nacida.

Marley contó por qué no puede volver con Milenka.

Antes de terminar el 2025, Marley viajó para recibir a Milenka , su hija recién nacida. Sin embargo, las semanas pasan y el conductor aún no logra retornar al país. Es por eso que se animó a contar cuál es la traba que le impide volver al país junto a su hija para reunirse con su seres queridos.

Es por eso que mediante sus redes sociales, por donde expuso todos los detalles del nacimiento de la pequeña, Marley contó la razón por la que aún no pueden retornar al país: “Estamos esperando los papeles todavía, no hay muchas novedades. Lleva mucho tiempo todo acá e igual estamos esperando. Vamos a ver cuánto nos lleva poder volver y tener el pasaporte de Milenka".

De este modo, aclaró sólo debe tener paciencia en este periodo: “Todos los trámites vienen muy lentos porque los mandan a Oklahoma, no sé cuántos días tardan, y recién el lunes nos van a decir si hay alguna novedad. Hay que tener paciencia”.

View this post on Instagram

Embed - Marley on Instagram: "Se largó a nevar acá en Tulsa mientras esperamos los papeles (pero viene todo lento)"

Sumado a esto, en diálogo con LAM, Marley se lamentó por que las cosas no sean como en Argentina: “Acá no todo es tan rápido como en Argentina, donde podés tener el pasaporte el mismo día. Si pagás el trámite más caro, que creo que es alrededor de 100 dólares, los papeles estarán listos en dos semanas”.

Marley-Milenka-1.jpg

Marley contó qué dos famosas se disputan el madrinazgo de Milenka

Ante la espera por su retorno al país, Marley confesó que aún no definió quién será la madrina de su pequeña hija: “No decidí mucho, en realidad, sobre los padrinos. El padrino es David, uno de mis mejores amigos, o Federico. Pero también podrían ser los dos. En cuanto a las mujeres, están Lizy (Tagliani) y Florencia (Peña). Si fueran cuatro, sería más fácil”.

Ante esta situación, contó cómo se toman esta posibilidad Flor Peña y Lizy Tagliani: “Lizy está como en una especie de competencia porque ella piensa que tiene que ganarle el puesto a Florencia. Entonces, me manda un montón de cosas diciendo: ‘Me tenés que elegir a mi por esto, por esto y por esto...’”.

Sin embargo, se toma la situación con humor: “Es tan graciosa ella, siempre me manda este tipo de cosas. Y Flor también me llamó, me llamaron un montón de famosos. Los Montaner también. Ricardo siempre está, Mau Montaner, también Ricky... Todos estuvieron súper presentes”.