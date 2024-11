Cuál fue el motivo que generó la primera crisis entre Pampita y Martín Pepa

A poco de separarse de Roberto García Moritán, Pampita sorprendió al exponer que el amor volvió a golpear su puerta. Es que si bien no lo hizo de forma explícita, es un secreto a voces que se encuentra en pareja con Martín Pepa . Sin embargo, las cosas no estarían transitando su mejore momento, ya que a pocas semanas del inicio del romance se supo que ya llegó la primera crisis.

Pampita-Martín Pepa-1.jpg

Ante esto, Paula Varela contó la razón por la que ella le habría frenado el carro: “Hace unos días llegó James Packer (magnate australiano) a la Argentina. Bienvenido, James, que se enteró de todo. Ustedes saben que a estos perfiles de hombres, digamos, millonarios, poderosos, no les gusta estar en todos los programas de espectáculo…”.

En este contexto, se indicó que a Packer no le gustó la exposición de Martín Pepa en este romance con Pampita, por lo que contó cuál fue el accionar que tomaron para calmarlo: “Hubo un tirón de orejas, para decirlo de alguna manera”.

“Él está en la Argentina y lo que me cuentan es que cuando llegó y se enteró de todo… Obviamente no le prohíbe el romance ni el amor a Martín Pepa, pero sí le pidió que baje el perfil, que no se muestre tanto. Cuando llega James Packer a Argentina, Pepa, digamos, está adosado. Está de novio con Parker”, indicaron sobre lo que fue el primer pleito por esta nueva relación.

Pampita-Martín Pepa-2.jpg

Qué dijo Roberto García Moritán al enterarse del nuevo novio de Pampita

Luego de haberle sido infiel, Roberto García Moritán se sorprendió al ver que rápidamente Pampita rehizo su vida junto a Martín Pepa, por lo que opinó al respecto: “No tengo nada que decir de Caro, es una madre maravillosa, es una gran madre y no voy a hablar jamás de ella. No lo conozco a Martín Pepa, a esta altura de mi vida, nada me sorprende”.

Además, se refirió a su situación sentimental luego de los rumores: “El día que esté de novio lo haré con mucho orgullo, no hay nada más lindo que estar enamorado. Me amenazaron que tenia fotos, videos. Por eso te digo, es un mundo donde se involucra familias, chicos y cada uno hace lo que puede”.