Cuál fue el plan que propuso Dady Brieva para pagar las expensas que debe en Puerto Madero

“El señor Dady Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer. Debe exactamente 9.800.000 pesos de expensas y desde el mes de noviembre no las paga”, explicó Yanina Latorre sobre la situación a la que se enfrenta Dady.

“En su departamento, que es el piso 17, que lo tenía a su vez alquilado, para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué”, explicó la panelista sobre otra deuda del humorista. “Su inquilino debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada”, agregó sobre la amplia deuda que acumulaba en el departamento que es de su propiedad.

dady.png Dady Brieva tiene una deuda millonaria.

Las deudas que tiene Dady Brieva en el edificio en el que vive

“El tipo dejó el departamento y no lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio”, contó Latorre sobre la deuda del departamento que tenía alquilado. Sin embargo, él también debe dinero al consorcio por su departamento.

“Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. (…) Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. (…) El juicio se lo come Dady”, desarrolló la panelista sobre el conflicto que tuvo con el inquilino.

La maniobra que implementaría Dady Brieva para resolver la deuda que tiene

Yanina Latorre contó que Dady Brieva trama un plan para poder resolver el conflicto. “Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda, y hay un problema terrible en el edificio, porque es muy grande, y él está tratando de meter a la Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios, pero los vecinos lo detestan”, expuso.

Embed

“Ahora hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva”, opinó la panelista sobre el pleito que provocó el actor por no abonar el monto de las expensas. Además, dio un detalle más sobre el humorista. “En este momento no está laburando pero es un tipo que ganó mucho dinero con los Midachi, fortuna”, confirmó la angelita en LAM.

La ejecución de la deuda de Dady Brieva

Todo comenzó hace unos meses cuando Dady y un grupo de vecinos decidieron boicotear a la administración del edificio, acusándola de manejos irregulares. En respuesta, optaron por no pagar las expensas como medida de protesta. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y la deuda acumulada alcanzó los 10 millones de pesos, según informaron en LAM.

El panelista Pepe Ochoa detalló en el programa de América TV que la situación ha llegado a las esferas judiciales. "El juicio de ejecución de Rubén Enrique Brieva es por 15 millones de pesos. La administración lo intima", comentó, y añadió que "el juicio todavía no empezó" pero que pronto habrá una mediación.