Escándalo: Dady Brieva debe una cifra millonaria de expensas y podría quedar en la calle

Ante el asombro Ángel de Brito, conductor de LAM y de todas las “angelitas” Yanina explicó: "Para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué". Y sumó: "El inquilino de Dady debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada porque el tipo dejó el departamento. No lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio".

"Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. El juicio se lo come Dady", comentó la "angelita".

Qué pasará con la deuda de Dady Brieva

Luego de dar detalles sobre la situación que atraviesa Dady Brieva en su edificio, la panelista contó cuál es el plan que tendría en mente el artista para saldar sus deudas: "Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda, y hay un problema terrible en el edificio, porque es muy grande, y él está tratando de meter a la Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios. Pero los vecinos lo detestan".

El presente económico del humorista

Y opinó al respecto: "Ahora, hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva". Además, Latorre explicó cómo es la vida actual del actor: "Ahora no está laburando, pero es un tipo que está hecho, ganó mucho dinero con los Midachi, fortuna".

"Los hijos van al colegio más caro y también tiene una casa en un country en Escobar. O sea, con todo eso que tiene, no pagar las expensas, estará mal porque subió Milei... No lo sé", lanzó de manera contundente Yanina.