Cuál fue la famosa que ayudó a Maru Botana a salir adelante tras la muerte de su hijo

Es por eso que hace algunas semanas dialogó con Zaira Nara en La Casa del Streaming sobre los distintos proyectos que afrontó en su vida. Allí encontró el lugar para hablar sobre cómo cambió su vida desde el momento en el que su hijo perdió la vida: “He tenido muchos proyectos que no funcionaron. Pero desde que se murió Facu, para mí fue un golpe como que me cortaste las piernas”.

Qué famoso fue el sostén de Maru Botana en su momento más crítico

“Amo a los pibes, todo, re madre, pero ¿por qué me pasa esto?, que es una pregunta que nunca me lo pude responder. Fue un golpe tan bajo y tan duro para mí, que después de eso no le tengo miedo a nada”, expresó Maru Botana aún sintiendo el dolor de aquel momento.

Asimismo, agregó: “He tenido fracasos, sigo teniendo cosas que me cuestan un montón, le meto para arriba. Me exacerba para más. Quiero lograr esto, quiero hacerlo. Me pega un puch in para arriba infernal”.

Es por eso que remarcó quién es la famosa que la ayudó a salir adelante: “Tenía cinco abajo que los mataba, mis dos viejos, mi pareja. Era saber que si yo me tiraba, se caían todos. En ese momento estuvo muy presente Claudia Villafañe. Ella todo el tiempo me decía 'Maru, metele para arriba'. Yo la veía en el club y esos mensajitos eran muy importantes”.