Maru Botana y la inesperada ayuda que le dio Wanda Nara en medio de las críticas

Durante los últimos días, Maru Botana se llevó todas las miradas a raíz del escándalo mediático que viene enfrentando luego de las críticas que recibió por parte de ex compañeros de trabajo. Lejos de quedarse callada, la cocinera posteó un descargo en sus redes en el que apuntaba contra diferentes colegas del medio. Ante esto, Wanda Nara decidió salir a defender a su compañera de Bake Off Famosos, el reality que se verá por la pantalla de Telefe.

Es que, en ese contexto, la conductora afirmó que no era un día para entrar en polémicas, pero luego afirmó: "A mí me duele mucho cuando a veces se habla de alguien que no se defiende".

Wanda.jpg Wanda Nara

"Fui yo la que le dijo a Maru 'los cachetazos vienen y no te defendés, decilo'", reveló la mediática. En ese momento, confesó: "Yo no la conocía a Maru, y lo único que te puedo decir, después de varias semanas que estamos en reuniones, que nos conocemos, que nos juntamos... es un ser espectacular".

Las declaraciones de Wanda Nara sobre su nueva compañera, Maru Botana

Luego, Wanda Nara no escatimó en elogios para con Maru Botana y agregó: "Es una mujer increíble y por eso me atreví a decirle 'que la gente te conozca, porque a veces el que calla, otorga'. Yo sé que soy muy de responder y que hay gente que no. Le dije 'Maru, corto, preciso', pero un día me levanto y veo que hizo unas declaraciones... 'Ay Maru, no era tanto', me siento culpable".

"Pero bueno, hay que sacar todo eso, porque a veces eso que uno guarda te enferma. Hay que decir las cosas", afirmó Wanda. En ese momento, retomó la defensa de su compañera: "Te puedo decir, como compañera es increíble, como mamá es alucinante. Hay que tener a veces un poco de respeto, porque yo creo que todo el mundo está dejando un montón de cosas para hacer esto".

maru-botana-hablo-de-su-hija-lucia-sola-en-radio-OJDIPCKTWNAAFI7GPRID37CLGY.avif

Rápidamente, expresó: "Y siempre digo, nadie tiene el poder de decir 'esta sí, esta no'. La gente que yo conozco no tiene el poder de decir 'no quiero a una persona'". Para cerrar, comentó: "Este medio es muy chiquito, somos siempre los mismos, nos conocemos, se sabe cómo es cada uno".