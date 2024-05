Cuál fue la frase con la que Furia amenazó a dos productores de Gran Hermano

Tras hablar con el marido de Emma Vich y una de las hijas de Virginia, el conductor reveló la difícil situación que está manejando la producción. “Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía, me lo van a desmentir. Me cuentan de la producción de GH que están teniendo ciertos inconvenientes con ‘Furia' particularmente”, disparó.