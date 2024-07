Cuántos capítulos tiene El Encargado temporada 3, con Guillermo Francella.

A diferencia de las dos primeras temporadas, que fueron emitidas por Star+, en esta oportunidad el envío estará a cargo de Disney+.

Recientemente, la cuenta oficial de Disney+ anunció en sus redes sociales la reaparición de Eliseo -Guillermo Francella- bajo el título "Llegó Eliseo. Bienvenidos a su nuevo imperio". La tercera temporada, que comenzó a rodarse a fines de 2023, estará conformada por un elenco del que formarán parte Gabriel Goity, Gastón Cocchiarale, Darío Barassi, Claudia Fontán y Benjamín Vicuña, entre otros actores.

Cabe recordar que la temporada 1 de El Encargado -integrada por 11 episodios- también fue emitida por Eltrece desde marzo de 2024. En tanto que la segunda entrega de la serie -contiene 7 capítulos, igual que la tercera- se estrenó íntegramente a fines de noviembre de 2023, exclusivamente por Star+. En el último año, la serie recibió numerosos galardones, que incluyeron tanto a Guillermo Francella como así también a los creadores Mariano Cohn y Gastón Duprat y a uno de los guionistas, Diego Bliffeld.

Disney+.jpg La plataforma de streaming Disney+ estrenará la tercera temporada de El Encargado.

¿Cuándo se estrena 3 temporada de El Encargado?

De acuerdo al anuncio de Disney+, la tercera temporada de El Encargado se estrenará el 19 de julio de 2024. Ese día se emitirán los dos primeros episodios. Una semana más tarde, verá la luz el tercer capítulo. Luego, habrá un envío nuevo de la serie cada siete días hasta el 23 de agosto, la fecha prevista para que culmine la historia.

En una entrevista que brindó a comienzos de 2024, Guillermo Francella aludió a la producción de El Encargado parte 3: "Siempre prensé que El Encargado hablaba de un universo más local, porque en el mundo esa figura no existe, no hay porteros... Pero la serie comenzó a viajar y donde pone el pie, genera algo. Desde España me están mandando comentarios y críticas de diarios y de radios; está explotando. En los Estados Unidos nos nominaron a los premios Emmy Internacional. O sea que, evidentemente, aunque la profesión no sea universal, algo fuerte pasa con la historia".