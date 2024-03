Darío Barassi hizo una gran confesión tras una doble operación

El conductor también expresó su gratitud al equipo médico que lo trató: "Gracias a todo el equipo del @sanatoriofinochietto, nos cuidaron y trataron bárbaro. Capo @doctorcapuya. Mi amigo y gran profesional al que le confío lo que más vale de mi cuerpo que son mis cuerdas. Lo que me cuidás y bancás no tiene nombre @drmarcelo_sztajn".

Cómo es la recuperación de Darío Barassi tras su operación

Barassi compartió su determinación para enfrentar la etapa de recuperación: "Ahora empieza todo el trabajo de recuperación con la número 1 @fonogutkin, que me soporta y contiene como nadie. Profesional de otro nivel en vos confío vamos, vamos, vamos".

Dario Barassi 1.jpg Darío Barassi

Además, no dejó de mencionar el apoyo recibido de sus hijas: "Y, por último, puse una foto de mis chinas que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. Son el Tramadol de mi cuore. Las amo, enanas mías. Ya vuelve papá".

En un cierre emotivo, Barassi expresó su optimismo hacia el futuro: "Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso".

Las palabras de Darío Brassi antes de la operación

Horas antes a la operación, el conductor había contando los nervios que tenía por someterse a este tipo de tratamiento. Pero claro, el conductor no perdió su característico toque de humor: “Me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner botox, no sé si me van a reconocer cuando vuelva”.

“Me hace bien compartir todo esto porque, si bien es una operación tranqui, estoy nervioso y me estresa un poco. Aparte, me van a tocar las cuerdas que son la parte que más amo de mi cuerpo, pero va a salir todo bien”, cerró.