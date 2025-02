De casarse Netflix a un ataque violento: el dramático relato de Emily de Love is Blind y su esposo Santiago

La pareja se había casado en el reality de Netflix, Love is Blind. "Me escapé de mi casa con mucho miedo", dijo la joven.

Durante el día, se mantuvieron en contacto sin problemas. Sin embargo, cuando ella regresó a casa después de la salida y lo pasó a buscar por la casa de unos amigos, notó un cambio en su actitud. “Cuando llegamos a casa, ya medio que no me hablaba”, relató. Intentó acercarse para abrazarlo, pero él reaccionó de manera agresiva y comenzó a insultarla.

Según detalló, a su esposo no le gustó que ella participara en el show e interactuara con los artistas. La discusión escaló rápidamente cuando Emily intentó marcharse de la casa. “La llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano antes de que me atendiera. Con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía. Cuando le dije ‘ma, me parece que voy a casa ahora’, me cortó la llamada y me dijo: ‘Vos no te vas a ningún lado’”.

Emily relató que intentó recoger sus pertenencias para irse, pero Martínez la golpeó en la cabeza por la espalda. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una puta’ y me pegó dos trompadas más”, contó entre lágrimas. Intentó escapar, pero él la trabó contra la puerta, la empujó a la cama y comenzó a ahorcarla usando sus propios brazos.

“Le decía ‘por favor, Santiago, dejame’. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se fuera y me dice ‘me estás pegando, hija de puta. Hace dos horas no llorabas, llorá ahora’”, relató. En un intento desesperado por defenderse, logró empujarlo y darle una patada, pero él volvió a sujetarla con violencia, tapándole la boca para que no gritara. “Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza”, explicó.

El durísimo relato de Emily de "Love is Blind Argentina" sobre la violencia física que ejerció sobre ella Santiago, su ex pareja también salido del reality.





Cuando los gritos comenzaron a ser audibles, Martínez cambió su actitud y fue a buscar hielo para su ojo golpeado. “Me dijo ‘tranqui, amor, esto en dos días se te va’”, recordó. En los días siguientes, intentó convencerla de que lo perdonara, asegurándole que todo había sido un error. Por miedo, Emily fingió que lo perdonaba hasta que encontró el momento oportuno para escapar.

El domingo por la tarde, cuando Martínez salió a sacar la basura, ella contactó a su hermana y le envió una foto de su rostro golpeado. Con la ayuda de su familia, pidió un auto y huyó con lo que tenía puesto. “Me escapé de mi casa con mucho miedo”, confesó.

El impacto de la denuncia y el apoyo en redes

Después de escapar, Emily Ceco decidió denunciar a Santiago Martínez. Relató que él continuó enviándole mensajes e incluso intentó manipularla para que no hiciera pública la situación. “Me pedía por favor que no hiciera la denuncia pública porque quería seguir trabajando”, aseguró.

Con la denuncia formalizada, la joven obtuvo una perimetral y un botón antipánico. Además, lo bloqueó de redes sociales, pero Martínez comenzó a enviarle correos electrónicos intentando contactarla.

El caso tomó gran repercusión en redes sociales, donde varias exparticipantes de Love is Blind manifestaron su apoyo a Emily y repudiaron a Martínez. Evangelina Novo escribió en Instagram: “Dios, qué infierno. Me solidarizo con Emily y repudio a Santiago. Ojalá tengas la condena judicial y social que te merecés”.

Por su parte, Julieta Fennema expresó: “Menos mal que saliste de ahí. Estoy segura de que en un tiempo vas a volver a ser la Emily simpática, alegre y amorosa que nosotras conocimos. Tenés una familia hermosa y amigos que te aman y apoyan incondicionalmente”.

Fennema también apuntó contra Santiago, calificándolo de “manipulador, mentiroso, cínico y golpeador”. “Espero que nunca más en la vida toques a una mujer. Mientras le mandabas mensajes a Emily para seguir con las publicidades que tenían pactadas después de hacerle lo que le hiciste, también le escribías a otra chica para que vaya a tu casa. Que esto te sirva para entrar al Bailando, inútil”, sentenció.