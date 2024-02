De qué manera Flor Vigna cortó su romance con Luciano Castro

“Hace un tiempo que ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, comenzó explicando Flor en su canal de difusión que mantiene en la red social Instagram. Luego, continuó brindando detalles de la relación: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero nos tenemos que despedir”.

El pedido de su ex pareja y mamá de sus hijos Sabrina Rojas a Castro

“Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos. Es un tema de prioridades y de trabajo extra que tenemos las madres, que a veces no lo tienen los padres. No quiero generalizar. Si bien hay muchos hombres que paternan a la par de la mujer, en general las mujeres trabajamos y también estamos pendientes de cada detalle de los niños. Pedir el turno al médico, ir a la librería a comprar el mapa, juntar la plata para el cumpleaños del amiguito. Hasta cuando están con el padre, una chequea si está todo resuelto. El hombre solo se dedica a trabajar. Cuando me voy de viaje, estoy pendiente de si todo marcha bien. Y tal vez el padre, cuando se va de viaje, llama para saber cómo están y nada más”