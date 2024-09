De qué manera se depilan las mujeres en Survivor, el programa de Marley

“Mentalmente me está matando saber que corro un poquito el brazo y me los veo, como que se me aparecen”, explicó la participante del reality para exponer que debió comenzar a buscar la forma de solucionar esta incomodidad. Es que decidió tratarlo antes de que sea peor para ella: “Y no quiero que llegue el momento en el que estar toda peluda”.

Cómo se depilan las mujeres en Survivor

Acto seguido, en Survivor se pudo ver cómo entre Fiorella y Malena se ayudan para poder sacarse los pelos de las axilas que comienzan a crecer. Es por eso que optaron por calentar la punta de un palo y utilizarlo para quemar los pelos: “O sea que prefiero hacerlo tardando un montón que poder llegar a quemarte y me muero”.

Survivor-marley-1.jpg

“Me quema pero mínimamente como la definitiva, como una definitiva casera”, expresó Fiorella sobre cómo debe hacer para depilarse al no tener los elementos necesarios.

“Pasa que a veces es molestia y no te lo podes sacar con nada. Entonces yo pensé y dije: ‘Fuego’”, reconoció Malena sobre cómo fue que tuvo la idea de utilizar este método para poder depilar a su compañera y así evitar que se sienta incómoda en Survivor.