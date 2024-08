Con qué futbolista estuvo de novia Martina de Survivor

Marley se enteró que la joven había estado con un futbolista y le preguntó sobre él durante un descanso de la competencia. “Más o menos mi sueño es ser como Wanda Nara. Yo amo a Wanda. Me gustaría tener mi trabajo de periodista, pero con un jugador de fútbol al lado te nutrís siempre. Soy botinera. Siento que puedo hablar todo el tiempo de fútbol”, admitió.

Qué dijo Martina de Survivor del futbolista con el que tuvo una relación

Ante la consulta del conductor si aún mantiene esa idea, la joven exclamó: “Obvio que sigo con la idea de ser botinera”. La participante contó que era su "ideal de vida” y se animó a contar que estuvo con un jugador de un equipo rosarino, muy reconocido: "Yo estuve con un futbolista de primera, más o menos famoso. Es de Central”.

“¿No prosperó la relación?”, quiso saber Marley para que la joven se soltara un poco más y diera el nombre del futbolista con el que tuvo una breve relación. “Fue un touch and go, por así decirlo. Fue algo de unos días y ya está”, remarcó la joven sobre su vínculo pasado. A pesar de la insistencia del conductor, no dio a conocer el nombre del jugador en cuestión.

El pasado oculto de Fiorela Fraccaro, una de las candidatas de Survivor

Survivor se estrenó en la pantalla de Telefe esta semana y reemplazó a Gran Hermano en la grilla del canal, tras su gran éxito de rating. El reality show de supervivencia conducido por Marley dejó ver a los primeros participantes acostumbrándose a las condiciones de vida en una isla y Fiorela Fraccaro llamó la atención de los televidentes.

La joven, que tiene 32 años, es una de las 25 participantes que reunió esta edición y vive en la Ciudad de Buenos Aires, desde hace varios años, aunque nació en Bragado. Además, en las primeras emisiones contó que es vegana y que su alimentación es una parte muy importante de su vida.

survivor 1.jpeg Fiorela, participante de Survivor.

En su presentación, se mostró preocupada por su dieta, ya que considera que puede ser muy difícil de mantener en Capurganá, la isla ubicada en Colombia donde se grabó la competencia, y a pesar del malestar que le genera no poder seguir su elección, considera que puede ser una de las finalistas del certamen.

Fiorela es profesora de educación física y también dueña de un gimnasio. Tras su presentación, trascendió que la joven deportista era muy reconocida por ser la entrenadora de las famosas, entre las que se encontraban Zaira Nara, Luli Fernández, Dalma Maradona, Melina Brizuela (Lezcano), Julieta Nair Calvo, Lali Espósito, Paula y Delfina Chaves, entre otras figuras del mundo del espectáculo.