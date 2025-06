Espectáculos La Mañana Gran Hermano Dos ex Gran Hermano se fueron juntos después de la gala final

La final de Gran Hermano 2025 dejó a Tato Algorta como el gran ganador, pero las repercusiones no terminaron cuando se apagaron las luces del estudio. En las últimas horas, una fuerte versión sobre dos exparticipantes encendió las redes: según contó Gastón Trezeguet en el programa Se picó (República Z), Sabrina Cortez se habría ido “apretaditos, apretaditos” con Juan Pablo “Devi” De Vigili, uno de los finalistas del reality.

La frase no pasó desapercibida. En plena emisión del programa de streaming, Trezeguet lanzó: “Todas muerta con Devi, no va a que Sabrina va a hacer entrega y se lo gana”, en referencia a un supuesto interés romántico entre la mendocina y el exjugador del reality. Y fue más allá: “Yo no fui, pero a mí me llegó que Sabrina estaba muy a la pesca de Devi”.

Embed Según cuenta Gastón Trezeguet en #SePico anoche en la fiesta post final Sabrina se habría "ganado" a Devi.#GranHermano pic.twitter.com/JffByWTsbZ — emi (@eeemiliano) June 25, 2025 Sabrina Cortez y Devi, ¿juntos? Los panelistas, sorprendidos, quisieron saber más. El ex GH y actual conductor sumó detalles picantes sobre la actitud de Sabrina en la fiesta de cierre del programa: “Yo no sabía que había dicho que le gustaba, pero ella viva, sabiendo que se le iban a tirar todas, no sacó las uñas, sino lo siguiente”. Y siguió: “Pásame el número, que te doy el número. Y todas odiadas con Sabrina porque se lo choriceó, se lo ganó”.