Echaron a Alfa de Gran Hermano y terminó internado: cómo está ahora

Tal como reveló Juliana “Furia” Scaglione, luego del ingreso de Big Ari, Alfa sintió un dolor en el pecho y pidió un médico mientras estaba en la casa de Gran Hermano. Furia aseguro que “el invitado” la había echado de su habitación y le dijo: “Me siento mal, nena, andate”.

image.png

Por otra parte, la decimoquinta gala de nominaciones de Gran Hermano 2023 dejó en la placa a los participantes Emmanuel, Joel, Mauro y Florencia, además del fulminado Damián.

A pesar de esto, la líder semanal, Paloma Méndez, tendrá que bajar de placa a uno de ellos y subir a uno de los que quedó fuera, por lo que esto será fundamental para empezar a teorizar quién será eliminado el próximo domingo. Con motivo de su triunfo en la prueba, tendrá por delante una complicada salvación teniendo en cuenta la información que tiene de afuera.

Alfa, tras abandonar la casa de Gran Hermano 2023 antes de la gala de nominación, su fulminante quedó anulada. Esto ya ocurrió en el pasado, cuando en la edición de 2011 fue Cristian U. quien la utilizó, abandonó y se le quitó la validez.

La reacción de Catalina después que Alfa se fue de la casa de Gran Hermano

Alfa optó por abandonar la casa de Gran Hermano 2024 antes de ser eliminado por la producción del programa. Santiago del Moro, conductor del reality, anunció la noticia al inicio de la emisión del miércoles, revelando que Alfa estaba destinado a ser expulsado debido a diversas situaciones que se habían suscitado en el transcurso del programa. Y quien celebró fue Catalina.

El ex participante decidió marcharse antes de enfrentar la expulsión, a pesar de que su salida estaba programada tras haber violado normativas del juego al revelar información del exterior. Aunque Santiago del Moro confirmó que Alfa sería eliminado, este prefirió adelantarse y partir por su cuenta.

image.png

La partida de Alfa conmocionó a sus compañeros en la casa, quienes expresaron su sorpresa y desconcierto ante su repentina salida. Catalina Gorostidi, en particular, manifestó sentirse muy afectada por la presencia del ex participante y tuvo que recurrir varias veces al confesionario para desahogarse.

“La verdad que no era mi idea esto, pero la pasé muy mal y mis compañeros se dieron cuenta sin decir ni una palabra. No la pasé bien, me pareció muy desubicado, yo se que tengo modales que no están buenos, lo admití siempre, pero fue muy mal educado, me dijo cosas muy feas, a mis compañeros también, y la verdad que convivir con una persona así en esta casa es muy difícil”, contó Catalina en diálogo con Santiago del Moro.

La realidad es que quien más festejó la salida de Alfa fue Catalina, quien estaba peleada con el ex Gran Hermano desde que había estado afuera de la casa. Luego de que saliera de la casa, Catalina le gritó “Chau cariño”, visiblemente contenta de que se diera su salida.