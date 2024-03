La reacción de Catalina después que Alfa se fue de la casa de Gran Hermano

La partida de Alfa conmocionó a sus compañeros en la casa, quienes expresaron su sorpresa y desconcierto ante su repentina salida. Catalina Gorostidi, en particular, manifestó sentirse muy afectada por la presencia del ex participante y tuvo que recurrir varias veces al confesionario para desahogarse.

La palabra de Catalina tras la salida de Alfa de la casa de Gran Hermano

“La verdad que no era mi idea esto, pero la pasé muy mal y mis compañeros se dieron cuenta sin decir ni una palabra. No la pasé bien, me pareció muy desubicado, yo se que tengo modales que no están buenos, lo admití siempre, pero fue muy mal educado, me dijo cosas muy feas, a mis compañeros también, y la verdad que convivir con una persona así en esta casa es muy difícil”, contó Catalina en diálogo con Santiago del Moro.

Embed Cata declara que la pasó muy mal con la presencia de Alfa en la casa.



Mirá #GranHermano

La despedida de Alfa fue un momento emotivo, en el que el ex "hermanito" dejó la casa llevando consigo su valija y el sombrero con el que ingresó apenas dos días atrás. Ante la partida de uno de los integrantes más polémicos de la edición, sus compañeros y el conductor del programa trataron de convencerlo de quedarse, pero Alfa ya había tomado su decisión.

La reacción de Cata tras la salida de Alfa

La decisión de Alfa de abandonar la casa antes de ser expulsado dejó perplejos a sus compañeros, quienes no esperaban su partida tan abrupta. La convivencia en Gran Hermano continuará, pero sin la presencia del controvertido participante, cuya salida deja una incógnita sobre el rumbo que tomará el juego en las próximas semanas.

Alfa 1 (1).jpg Alfa se fue de la casa de Gran Hermano

La realidad es que quien más festejó la salida de Alfa fue Catalina, quien estaba peleada con el ex Gran Hermano desde que había estado afuera de la casa. Luego de que saliera de la casa, Catalina le gritó “Chau cariño”, visiblemente contenta de que se diera su salida.

Embed Alfa intentó hacerle la fulminante a Cata antes de abandonar la casa pero no la tenía habilitada



Viví #GranHermano

Registrate ahora en https://t.co/Dqxe1MgPGE pic.twitter.com/qMfp0HFHuU — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 28, 2024

Además, luego Santiago del Moro reveló que Alfa le había hecho la fulminante a Catalina, sin embargo, también reveló que esta no tenía efecto ya que por ser invitado a pasar una semana en la casa, no tenía esa opción. Al enterarse de esto, Catalina se empezó a reir, demostrando su alegría por la salida de Alfa de la casa.