Gran Hermano: el ingreso de un exjugador pone en riesgo a Furia

"Yo no voy a ser tu amigo jamás", advirtió Alfa cuando vio a Ariel Ansaldo entrar con su valija a la casa. Es que el jugador hizo su primer ingreso en medio del "Congelados" donde le regresó a Juliana su reno Cariño que horas antes había salido volando de la casa. "Big Ari se queda por unos días y mañana va a nominar", dijo Santiago del Moro en diálogo con los participantes.

El enojo y malestar de Alfa era inevitable y amagó en reiteradas oportunidades con abandonar el juego. "Sos un jugador de toda la cancha. Hay gente que te quiere y gente que no. Esto es un juego de convivencia. El dueño de esa casa es el Big. No te enojes Alfa", advirtió el conductor del ciclo de Telefe pidiéndole que no tome esa decisión. Claro que en caso de irse, la estrategia de la producción de Gran Hermano llegaría a su fin ya que la idea original es producir contenido divertido y alguna que otra pelea.

"No soporto escucharle la voz. No estoy cómodo", reconoció Alfa que se convirtió en la edición pasada en uno de los jugadores más polémicos.

Entró Ariel y Alfa amagó con dejar la casa

LA REACCIÓN EN REDES

Claro que las redes sociales no tardaron en reaccionar y el hashtag "Revivió GH" se convirtió rápidamente en tendencia. Al mismo tiempo, el nombre de Juliana resuena en X y los seguidores del programa quieren echarla. Es que Furia es fan de Alfa y se cruzó con Ariel pidiéndole que hable más bajo para evitar molestarlo. "REVIVIÓ GH Y MURIÓ LA FURIONETA", "Bueno creo que la que va a ganar este gh es virqueenia, cago fuego la furioneta #GranHermano", "Mira que me cuesta soltar la Peloneta pero Juliana de que entro el infumable de MAURO (AL 9009) y ahora siendo la sombra de ALFA (AL 911) mepa que solo me quedo con Virqueenia y Big Ari obvio jajajaj ", "juliana al 9009 porque está infumable y por el comentario de mierda que tiró sobre big ari ", fueron algunos de los comentarios.