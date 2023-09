Edith Hermida: "Mi primera carrera era la actuación"

A horas de subir a escena, la también conductora que además disfruta de la actuación en la puesta infantil Panam y Circo –su personaje es una bruja- s e refirió a su unipersonal, que para ella hoy es un sueño hecho realidad. “Hablo de todo: amor, sexo, mandatos, tecnología, música, maternidad . Siempre me gustó la idea de hacer stand up. Me gusta tener proyectos y sueños, y este era uno de ellos desde hace mucho tiempo, pero no me animaba, sabía que tenía que dedicarme, buscar el guion. Se dio que la productora de Sol Despeinada vino al programa (Bendita), es amiga y le dije que quería hacer algo. Ella fue muy ejecutiva, me presentó a Vero Lorca, que me ayudó a armar el guion, y entendí que era el momento”, contó Hermida. Y agregó: “En cada función siento una caricia para este momento de mi vida y de mi carrera, me parece que estoy en el momento justo para hacer un espectáculo de estas características”.

Para la elaboración del texto, Edith tuvo largas charlas con la directora y comediante Lorca, quien en Villa Carlos Paz fue galardonada con un Carlos por Encuentro de divas. “Todo lo que cuento es mío, Vero Lorca, la autora, acomodó y le dio forma a todo lo que yo le fui contando. La primera reunión fue ‘decime qué querés contar’, y ese momento fue como cuando te dan una hoja en blanco. ‘No sé qué quiero contar’, le dije. Como ella no me conocía, le comencé a contar desde el principio, dónde nací, cómo era mi familia, yo soy de una familia de un origen muy humilde y ahí fui empezando a armar mi historia, comenzando a hablar de dónde venía, se fue dando todo y todo fluyó. Ella no solo le dio una estructura, sino que además me enseñó un poco la forma de la comedia, pero lo que cuento son todas cosas que realmente me ocurrieron a mí”, explicó Hermida.

Cambios

En escena, la figura de Bendita se encuentra de cara al público durante más de una hora, una tarea poco sencilla ya que no existen otros recursos para sostener o tomarse un respiro o pausa. “Es difícil, estoy casi una hora y 10 minutos arriba del escenario y sola, pero en las dos funciones en Capital (en el teatro Picadelly) tuve mucha adrenalina al hacerlas y me pareció una experiencia alucinante”, contó la actriz.

Hermida tiene claro que es testigo de un montón de cambios que fue adoptando y otros que va incorporando de a poco: “Tengo 53 años y me crie de otra manera, y hoy hay un cambio de época en todo sentido. Hay algunas cosas que me encantan y que las adopté rápidamente. Ahora nadie puede hablar de cuerpos ajenos, no podés acusar a nadie porque es vieja. Crecí y fui joven en los 90, en donde los viejos prácticamente eran desechables y acusar a alguien de viejo era como descalificarlo. Hoy me parece que ese cambio está buenísimo, es un proceso todo el tema de la sexualidad, del género, me parece genial, pero hay determinados humores que me siguen causando gracia y hoy están mal vistos”.

Briski y Panam

Su vocación por la locución y el periodismo la fueron llevando para otros medios a Edith, pero su gusto por la actuación ya viene desde hace tiempo porque era lo que realmente le apasionaba. “Estaba como olvidada porque yo empecé estudiando actuación con Norman Briski. Antes de ser locutora, estudié actuación con él en su escuela El Talibán. Después dejé y me aboqué a la locución, y el camino se fue abriendo para ese lado, pero mi primera carrera era la actuación”, reveló.

Sobre su vínculo con Panam (Laura Franco), la panelista dijo que ella la convocó para su espectáculo infantil y fue ahí en donde comenzó a disfrutar del teatro. “Con la convocatoria de Laura me subí a un escenario y hacer gira me pareció algo alucinante. Con ella recorrí los fines de semana todo el país. Con ella aprendí a disfrutar el teatro y encima con un personaje precioso como el de la bruja que hago desde hace 12 años”, contó Hermida. Y cerró: “Cuando me llamó (Laura) me dio un poco de vergüenza y empecé a estudiar en la escuela de comedia musical de Aníbal Pachano. Después dejé de ir porque trabajar con Laura es una escuela”.