Eduardo Feinmann liquidó a Pablo Echarri luego de que saliera a defender a Luca Martin

El periodista y conductor se metió de lleno en la polémica de la semana y apuntó sus cañones contra el actor.

Luca Martin , hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, se convirtió protagonista esta semana de una de las polémicas del verano. Todo comenzó tras un comentario que hizo en vivo en Bendita durante un informe sobre Chiche Gelblung , cuando el joven de 25 años lanzó una reflexión que rápidamente se viralizó . Ahora, se suman nuevos nombres a esta historia: Eduardo Feinmann y Pablo Echarri .

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande, gerontofobia”, comenzó diciendo antes de dar paso a su polémica opinión. “Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, agregó, generando un aluvión de reacciones.

Uno de los más críticos fue Eduardo Feinmann, quien no solo cuestionó las palabras de Luca, sino que también apuntó directamente contra sus padres. El periodista lanzó duras frases contra Dupláa y Martin, lo que encendió aún más la polémica. Ante el ataque hacia su mujer, Pablo Echarri decidió intervenir y responder con firmeza: "Che, cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?".

La réplica de Feinmann no tardó en llegar y fue igual de contundente: "Parece que no le enseñaste respeto, Pablo Echarri. Sobre todo respeto a los mayores". Y continuó: "Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Pablo Echarri, te callaste la boca cuatro años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobres y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estas escondido?".

"Cierto. Dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podés enseñar?", cerró.

La defensa de Pablo Echarri a Luca Martin

Los dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung siguen generando repercusiones. Las críticas no solo se dirigieron hacia el joven, sino también hacia sus padres, Nancy Dupláa y Matías Martin, con voces como la de Eduardo Feinmann sumándose al debate. Sin embargo, en las últimas horas quien decidió respaldarlo públicamente fue su papá del corazón, Pablo Echarri.

Pablo Echarri.

En pareja con Dupláa desde hace décadas y padre junto a ella de Morena y Julián, el actor asumió el rol de criar a Luca desde pequeño, siempre reconociendo el lugar de su padre biológico. Con este contexto, el ciclo Puro Show buscó la palabra de Echarri para conocer su postura frente a la polémica que se instaló.

Lejos de suavizar la situación, el actor encendió aún más la controversia al hablar sin rodeos contra Gelblung, defendiendo al hijo de su mujer. "La verdad es que a Chiche mucho no lo queremos en casa. Los chicos de hoy en día dicen la verdad a boca de jarro, él no ha mentido", expresó ante los cronistas que lo interceptaron. Y cuando le preguntaron si consideraba que Luca había exagerado al llamarlo viejo, respondió con firmeza: "Quizás se sintió ofendido porque le dijo 'viejo' pero nada de lo que dijo Luca es mentira. No tendrá 300 años pero casi".

Consultado sobre la educación de los chicos y el respeto hacia los mayores, Echarri volvió a ser contundente. "Repito: Chiche no es alguien a quien particularmente quiera mucho, lo conozco hace 33 años y cada vez que se ha acercado con un interés periodístico, me ha jugado sucio. No estamos hablando de un abuelito bueno sino de alguien que maltrata a sus compañeros", disparó sin filtro.

Embed - "CHICHE MALTRATA A SUS COMPAÑEROS": Pablo Echarri defendió a Luca Martin y ANIQUILÓ a Gelblung

El actor fue más allá y redobló la crítica hacia el periodista: "La falta de escrúpulos para conseguir la noticia es algo de lo que se ha vanagloriado siempre. Sus discípulos es lo que más destacan de él. Además, que le haya dicho pelotudo a Luca no me sorprende, le ha dicho cosas peores a los que trabajan con él".