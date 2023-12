El ataque de bronca de Marina Calabró con La Nación+ por su futuro

Embed - EL DESCARGO DE MARINA CALABRÓ PORQUE LA SACARON DE LA NACIÓN+ SIN AVISO, POR LA LLEGADA DE LAJE

El descargo de Marina Calabró

Marina arrancó: "¿Qué quiere que le diga? Como dice Santiago del Moro, el bolsito armado, nunca montar un camarín en un canal de televisión, y el día que te tenés que ir no tenés que desarmar nada, ni un portarretratos, y te vas con lo puesto”.

“Yo soy discípula de Santiago del Moro, no tengo ni un portarretrato en LN+, tengo mi mochila que ustedes la ven, es la misma que traigo a acá, la llevo conmigo. No tengo ni un alfiler en LN+, con lo cual, si me tengo que ir mañana, las cuentas están saldadas", agregó Calabró.

A lo que Jésica Bossi le consultó: "Pero, ¿vos seguís?". Entonces, la periodista se encogió de hombros y expresó: "Qué silencio, ¿qué se yo? Lo que nos habían dicho no fue, y algún día nos dirán si hay alguna propuesta. Hablo en plural, tal vez no debería hacerlo, estoy incluyendo a mi adorada compañera Débora Plager. Y sino, hay ofertas de otros canales de aire, de cable y productoras independientes, gracias a Dios".