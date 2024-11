El ataque de furia de Marcelo Longobardi con Jony Viale en Radio Rivadavia

Luego de que Viale propusiera hablar del primer aniversario de la victoria de Javier Milei en el ballottage contra Sergio Massa en las presidenciales de 2023, Longobardi aseguró que no le interesaba el tema y se preguntó “por qué la gente no habla” de los constantes ataques del presidente Milei hacia los periodistas y medios de comunicación.

Embed - La Derecha Diario en Instagram: " | No aguantó: El periodista Marcelo Longobardi se levantó y se fue del pase en Radio Rivadavia porque Jony Viale puso un audio de la victoria de Milei en el balotage." View this post on Instagram A post shared by La Derecha Diario (@laderechadiario)

“Eso me resulta inaceptable. Yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días, no lo pienso naturalizar”, continuó Longobardi durante el pase entre su programa “Esta mañana” y el de Viale, “Pan y circo”.

“Está bien. A mí no me gusta, ya sabés lo que opino”, le respondió su interlocutor. “No, no sé lo que opinás”, retrucó Longobardi, a lo que Viale explicó: “A mí no me gusta el insulto a los periodistas, está mal. Pero bueno, es algo que hace el Gobierno. Por más que lo digamos... No hay que engancharse más porque le damos legitimidad al tema”.

El tenso cruce que protagonizaron al aire Marcelo Longobardi y Jonatan Viale

“¿Cómo no te vas a enganchar con esta perorata cotidiana de carácter violento? Yo no lo pienso naturalizar, ni de causalidad. Esto va a terminar mal. No tengo muchas ganas de hacer chistes”, retrucó Marcelo Longobardi antes de desconectar su computadora y cortar la comunicación, al momento que Jonatan Viale decidió mandar un audio de la noche de la victoria de Javier Milei en el ballotage de 2023.

longobardi (3).jpg

"Decime una cosa, Jony, me quiero sacar algunas dudas. Vos ayer entrevistaste a este joven (el diputado bonaerense) Agustín Romo, que te explicó que lo de la “guardia armada” del Presidente era un chiste", así había empezado Marcelo el intercambio con Viale. "Un 'baiteo', se dice", respondió Jony. "Bueno, sí, un chiste. ¿A vos te pareció normal eso?", dijo muy enojado Longobardi.

"Porque estamos naturalizando un nivel de violencia que a mí me resulta inaceptable. Vos sabés que en ese acto, donde participó Romo, el Gordo Dan, este señor Agustín Laje, yo fui espantosamente agraviado", siguió quejándose al respecto Longobardi. "Ah, ¿a vos, específicamente? No sabía", reaccionó al respecto Jonatan.

"Francos dijo que era gente que pensaba de esta manera. Este joven Laje dijo que cuando yo estaba en la televisión la gente puteaba al televisor porque no me podía hablar. Entonces yo ahora me he ganado “el legítimo odio” de toda la sociedad civil, bajo el argumento de que soy “un periodista ensobrado”. Me llama la atención que estas cosas pasen y se naturalicen. No solamente por mí. Es por Luciana Geuna, por los esbirros de La Nación, por tus compañeros de TN. Se ha naturalizado la violencia", continuó con su descargo.

image.png

"Sí, a mí me llamó la atención. Igual después aclararon que 'las armas' son los celulares, dijo Viale para intentar bajarle a la polémica. De todos modos, todo terminó, y no pacíficamente, cuando Longobardi abandonó abruptamente en el estudio de la radio, en medio de la incomodidad de los otros participantes de la transmisión por streaming, Willy Kohan, Lucas Morando y Maite Peñoñori.