El baile del caño de Jujuy Jiménez recién separada: "Explota"

Embed

“Mirá si conseguís un novio”, le retrucó el movilero de Socios haciendo referencia a la despedida de su hermana. “No, no quiero saber nada de novios. Esto me pesa, me pesa. Tocalos, tocalos”, dijo mientras hacía señales como de tener ‘cuernos’ por el engaño de su ex pareja: “Por lo pronto, cero ganas de nada”.

“Estoy todavía procesando, pero obviamente yo le pongo onda a todo en la vida”, aseguró antes de agregar: “Me sale naturalmente querer pasarla bien, querer estar bien. Tengo mis momentos, lógico, pero hay que atravesarlo, como todo”.

“Sigo en shock por lo fuerte que fue todo. Gracias a Dios que estaba afuera, en Europa, y entonces era decir ‘Bueno, estoy llorando, pero en la playita de Menorca’. ¡Yo quería ser mamá! ¡Quería que él fuera el padre de mis hijos!”, explicó.

Sofía Jujuy 1.jpg

Esta no es la primera vez que la Jujuy Jiménez hace referencia a los planes de paternidad que compartían con Bautista Bello. Cuando se enteró del engaño hizo un fuerte posteo en donde criticó duramente a su ex pareja.

“Pensando en ser padres juntos, en armar una familia... El regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa... ¿de verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?”, fue la parte que mencionó sus deseos de maternidad.