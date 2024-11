El bautismo de Cruz Urcera en Uruguay: así lo celebró Nicole Neumann con souvenirs hechos en Cipoletti

Urcera-Cruz Bautismo.jpg

Nicole Neumann reveló cómo fue su contacto con un ovni

En un episodio digno de una película de ciencia ficción, Nicole Neumann compartió en el programa La Noche Perfecta, conducido por Sebastián Wainraich en El Trece, un relato sobre un supuesto avistamiento de ovni en su campo de Exaltación de la Cruz. La modelo, conocida por su amor a la naturaleza y los animales, sorprendió a todos con una anécdota que dejó a más de uno reflexionando sobre lo desconocido.

La historia comenzó con advertencias de los empleados que trabajan en el campo de Neumann. “Me venía avisando la gente que trabaja en el campo, que andaba un ovni, que lo vieron los de la guardia del barrio y otros vecinos que viven por ahí”, relató la modelo. Al principio, Nicole admitió que no le prestó demasiada atención a los comentarios: “Yo decía ‘bueno, no sé’, porque no es algo en lo que crea, pero tampoco en lo que no creo”.

Nicole Neumann contó cómo vio a un ovni en el campo

Sin embargo, el escepticismo inicial dio paso a la curiosidad cuando los testimonios comenzaron a acumularse. "El universo es demasiado grande, nos puede dar muchas sorpresas", reflexionó sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

Diez días después de escuchar los primeros comentarios, Neumann se encontraba en la cocina del campo acompañada por amigos, sus hijas y otros niños. Fue entonces cuando el casero irrumpió con una noticia que cambió la atmósfera del lugar: “Está el ovni, ¿lo quieren venir a ver?”. Según Nicole, el hombre lo dijo con la tranquilidad de quien ya había presenciado el fenómeno en otras ocasiones.

De inmediato, todos salieron corriendo hacia el granero, donde, según su relato, algo increíble los esperaba. “Mis hijas más chicas venían llorando. Y estaba la cosa con luces arriba del granero”, describió. La imagen, aunque sencilla, tuvo un impacto emocional tan fuerte que quedó grabada en la memoria de todos los presentes.

La fuerte experiencia que vivió Nicole Neumann

Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Neumann, impulsada por la curiosidad, decidió acercarse al misterioso objeto. “Me fui corriendo al auto para ver si lo alcanzaba”, recordó. Sin embargo, el ovni parecía tener otros planes. “Ahí se empezó a ir más rápido y se perdió atrás de los árboles”, concluyó la modelo.

Aunque el relato despertó escepticismo en algunos y fascinación en otros, Nicole Neumann no dejó lugar a dudas sobre lo que vivió esa noche. "No sé qué era, pero lo vi con mis propios ojos", aseguró. La experiencia, según ella, fue un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir en el vasto universo.