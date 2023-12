El cambio de look letal que se hizo Tomás Holder de Gran Hermano

Tomás Holder , uno de los ex participantes de Gran Hermano 2022 que más fama ganó luego del reality, no deja de ser noticia en las redes sociales con las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, el rosarino dio que hablar tras mostrar en sus historias su nuevo cambio de look.

La protagonista del video hot de Holder de Gran Hermano le puso puntaje: ¡qué escándalo!

A pesar de haber estado solo una semana dentro de la casa de Gran hermano, Tomás Holder se convirtió rápidamente en uno de los más famosos de esta edición, su perfil mediático y sus particulares actitudes hicieron que llamara mucho la atención, a tal punto que tiene un millón de seguidores en Instagram y fue el primer convocado para la nueva edición del Bailando por un Sueño. Sin embargo, ahora el mediático fue noticia luego de que se filtrara un video hot con una modelo de Onlyfans.

Agustina, La Tana, la mujer con la que se lo ve teniendo relaciones sexuales habló en las últimas horas con Ulises Jaitt y reveló cómo fue la experiencia que vivió con Tomás Holder, como así también, cómo se filtró el video en cuestión.

"Me gustó todo de él. Me gustan grandotes, musculosos", admitió la modelo erótica que tampoco dudó en puntuar el desempeño sexual de ex Gran Hermano: "Un 8. No sé por qué andan diciendo que la tiene chica, no la tiene chica".

“El video que se filtró es algo que pasó hace dos meses y pico”, admitió la joven antes de agregar: “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”.

Además, se desmarcó del video y aseguró que ella fue la que lo filtró. “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, aseguró la modelo.