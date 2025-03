El cambio de seguridad que hizo Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi

Wanda 2.jpg

Vila describió que la situación se intensificó debido a que, en un momento, hubo agresiones físicas: “Me dijeron que estaban empujando la puerta, que empujaron a una empleada, a la propia madre, y que una de las nenas fue agarrada del brazo. Todo eso es intimidación, hostigamiento”. En sus palabras, el fiscal explicó que decidió labrar un acta contravencional por maltrato físico e intimidación, ya que “no había delito, pero sí una conducta ilegal, una falta contravencional”.

El fiscal detalló que, ante la negativa de Icardi a retirarse del lugar, le dio un plazo de cinco minutos para que comprendiera la situación: “Le dije al subcomisario que tenía cinco minutos para que entendiera. Si no lo hacía, lo iba a tener que detener porque la ley es clara”, relató.

“El subcomisario me avisó que, al final, se retiró. Le expliqué que, si no se iba, lo tenía que detener. Me decía que no podía irse, pero finalmente lo hizo, luego de comprender que la situación era muy grave”, agregó Vila. Sin embargo, el fiscal aclaró que aún debe investigarse si Icardi ingresó ilegalmente a la propiedad. “Estamos viendo si cometió el delito de violación de domicilio. Si entró a la vivienda sin autorización, eso sería ilegal”, aseguró el fiscal.

Además, Vila comentó que ya tomó medidas para proteger a Wanda Nara y sus hijos, incluyendo la entrega de un botón de pánico a la modelo. “Estamos tomando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que se acerque, tanto a ella como a las nenas ”, explicó. “ Wanda Nara ya tiene el botón de pánico, lo cual le permitirá alertar a las autoridades en caso de cualquier situación de peligro ”, se explayó el fiscal.

Hostigamiento agravado, de Mauro Icardi a Wanda Nara

En cuanto a los cargos, el fiscal explicó que los hechos se encuadran dentro de un “hostigamiento agravado”, ya que “ se da en un contexto de violencia de género y afecta a menores”. “Esto hace que la situación sea aún más grave, la ley lo establece así”, dijo Vila. Y agregó: “La ley dice que cuando hay una conducta de género, violencia de género, se agrava. Y también se agrava si hay menores involucrados. Es claro que aquí estamos hablando de ambas cosas, violencia de género y hostigamiento contra menores”, detalló el judicial.

Matías Vila, también aclaró que, tras la intervención policial, “no se cometió un delito de desobediencia” por parte de Icardi. “No lo tuve que detener por desobediencia, pero si no se hubiera retirado, hubiera sido detenido. Me dijo que lo iba a hacer, y finalmente se fue”. En cuanto a la situación con los menores, el fiscal destacó que “se trató de una violencia ambiental, porque se generaron conductas que pusieron a las personas nerviosas y alteraron a los chicos ”.

Por último, el fiscal señaló que ya se había iniciado una denuncia formal sobre el caso. “Sí, ya hay una denuncia concreta. Ayer, el abogado de Wanda Nara firmó la denuncia. Todo está siendo procesado y ahora vamos a avanzar con la investigación”, afirmó.