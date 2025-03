Por qué Mauro Icardi no quiso llevarse a las mascotas de sus hijas a su casa de Nordelta

Mauro Icardi no quiso llevar a las mascotas de sus hijas a Nordelta, las devolvió y se generó polémica con Wanda Nara.

Según detalló Yanina Latorre , un nuevo escándalo mediático rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara , esta vez, en relación a las mascotas de sus hijas y su reencuentro después de varias semanas sin poder verse. Justicia y policía de por medio, la novela no tiene fin, sino que cada vez se profundiza más.

“Es la historia sin fin, el manual de la toxicidad. Lo último es que Mauro puede ver a sus hijas, supuestamente quería hacerlo y la Justicia le dice ‘sí, búsquelas pero no se las lleve a Turquía’ y que no esté la China. Llegó al colegio de las nenas y estaban con las mascotas, Angelito. Se ve que es ‘anti-mascotas’ porque dijo ‘no, las mascotas no’”, comenzó contando Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV).

“La gente del colegio le dice ‘llévese señor, la mascota de su nena’ y, según me dice una de las abogadas de Mauro, ella le dijo ‘Mauro, te lo suplico, laburamos un montón por esto’. ‘Si querés me llevo yo las mascotas’, le dijo. Mauro se puso caprichoso. Mauro les pidió que se suban al auto y vino hasta aquí”, contó el notero.

Mauro Icardi no quiso llevar las mascotas a Nordelta "para protegerlas de los Carpinchos"

ICardi.jpg Mauro Icardi y sus hijas

“Vino hasta el Chateau Libertador y les dijo a las nenas, textual, ‘déjense de joder, dejen las mascotas acá con su mamá y vengan’. Hace una hora que Mauro está esperando que las nenas bajen y no bajan”, siguió. “Déjeme sumar un dato más porque el escándalo sigue creciendo. Mauro estaba afuera y decidió ingresar con su camioneta adentro al ver que estaba LAM”, señaló Roy.

Sumado a las descripciones de Santiago Riva Roy, Ángel de Brito comentó, “pero ¿por qué no se fue con los perros a la casa de los sueños?”, afirmó el conductor de LAM, mientras el movilero contaba que Icardi se tapó la cara para que no puedan filmarlo y su presencia generó una pelea con su exesposa. “Mauro no puede ingresar a edificio y Wanda está a los gritos pidiendo que salga del edificio”, agregó.

Yanina 2.png

“Las está devolviéndolos porque dice que Nordelta está lleno de carpinchos y se van a comer a las perras. Además, dice que él pidió que las mande con ropa”, agregó Yanina Latorre, mientras se diferenciaba de la actual pareja de la China Suárez. “Yo no le doy la razón, me parece que está loco este pibe”, afirmó, mientras Ángel lo ponía en jaque. “¿Para Mauro el carpincho se alimenta con perros?“, preguntó.

“El argumento de Mauro es que las perras se escapan, que está lleno de carpinchos, que se van a comer a Gala, una de las perras, y además dice que Wanda tenía que mandar a las chicas con ropa y útiles del colegio, pero las mandó sin nada, solamente con los perros”, completó.