Yanina Latorre prendió el ventilador y contó la teoría que hay detrás de la China Suárez y Mauro Icardi

El pasado fin de semana, Eugenia Suárez celebró su cumpleaños número 33 con una fastuosa fiesta en el Four Seasons, que incluyó decoración digna de un casamiento, una cena sofisticada y una sesión de fotos junto a Icardi que simulaba la postal de una boda. Este detalle no pasó desapercibido para Latorre, quien en el programa DDM lanzó una dura teoría sobre las intenciones de la actriz.

Para Yanina, el nivel de exposición de la relación y la forma en que la China adoptó el estilo de vida de Icardi son un indicio claro de su intención de convertirse en una nueva Wanda. Según la panelista, desde que comenzó a salir con el futbolista, la actriz no promociona marcas ni hace campañas publicitarias como solía hacerlo.

"Desde que lo conoció a Icardi esta chica no tiene amigos, no tiene vida, no va a un gimnasio, no hace chivos en Instagram. ¡Vive con él, está con él, viaja a Turquía con él! Es agotador. Además, yo creo que él la está usando para joder a Wanda", sentenció Yanina.

Icardi 1.jpg La China Suárez

La mensualidad de 15.000 euros y el costoso festejo de cumpleaños

En medio de estas versiones, otra revelación causó revuelo: según Latorre, Icardi le estaría dando a Suárez una mensualidad de 15.000 euros para sus gastos personales.

"Le está dando para que se maneje, para la caja chica, una mensualidad de 15.000 euros", afirmó la panelista en LAM (América TV). Según su versión, el futbolista incluso habría intentado abrirle una cuenta bancaria en Europa para depositarle el dinero, pero la operación generó problemas debido a la falta de justificativos de ingresos de la actriz. "Te ponés de novia y al mes el tipo te da 15.000 euros, es todo un negocio. ¿Dónde quedó el amor?", ironizó Latorre, poniendo en duda los sentimientos detrás de la relación.