Lauty Gram reveló que haría si vuelve a cruzarse a la China Suárez

Desde el inicio, la relación entre Lauty Gram y la China Suárez despertó todo tipo de comentarios, principalmente debido a la diferencia de edad entre ambos. "Estaba como ese tabú de que era 10 años más grande que yo o yo era 10 años menos que ella, entonces solamente veía ese tabú en los comentarios. Y si hablaban mal de ella, a mí no me importaba porque yo estaba con ella y yo lo que vivía era otra cosa", confesó el cantante.

Más allá de la exposición y las opiniones ajenas, Lauty aseguró que lo suyo con la China fue una experiencia positiva y que guarda buenos recuerdos de lo que compartieron. "Era otra historia que la gente no conocía. Y, es más, hoy en día como que la gente cree que quedó todo mal con ella y no, quedó la mejor. O sea, ella ahora está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo mis cosas, pero fue algo que pasó y fue", explicó.

China 2.jpg Lauty Gram

¿Qué haría si se la cruza?

A diferencia de otras parejas mediáticas que terminan en escándalos o con conflictos sin resolver, Lauty Gram dejó en claro que entre él y la actriz no quedó ningún tipo de resentimiento. "No terminamos mal, terminamos así con la mejor y fue. O sea, yo tampoco la odio y yo sé que ella no me odia. Y si algún día nos cruzamos, nos saludamos y chau", aseguró.

El cantante también fue consultado sobre la actual relación de la China con Mauro Icardi, y en lugar de esquivar la pregunta, respondió con total sinceridad: "Si me preguntan qué opino de su relación, le voy a desear lo mejor, obvio, porque es una re madre y porque yo vi cómo cuidaba a los hijos".