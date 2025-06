El cantante de Green Day reveló que canción nunca dejará de tocar: "Por el resto de mi vida"

En 1994, Armstrong y compañía publicaron un disco bisagra en su carrera: Dookie. Marcado por su irreverencia, canciones pegadizas y sonido californiano, este álbum catapultó a la banda de pop punk a la escena mainstream y ya nada fue igual. En él se incluyeron algunos temas que pronto se convertirían en clásicos: "When I Come Around", "Basket Case" y "She".