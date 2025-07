El cantante Mac Demarco vuelve a la Argentina y ya agotó sus entradas

mac demarco recital

Según palabras del propio artista, su nuevo álbum de estudio que presentará el próximo año se constituye como "la representación más fiel de dónde estoy hoy en mi vida". El primer adelanto, "Home", ya había anticipado un regreso a las formas más íntimas y directas de su música. El álbum fue compuesto, grabado y producido por él mismo entre el 16 y el 28 de noviembre de 2024 en su casa de Los Ángeles, mezclado semanas después en Canadá y masterizado por David Ives.

Con siete discos de estudio y un sonido que mezcla pop, folk, psicodelia y espíritu DIY, Mac DeMarco vuelve a Buenos Aires con un show que celebrará tanto su nuevo presente creativo como los clásicos que lo posicionaron como uno de los artistas más influyentes de la última década.

Conoce a Mac Demarco, el cantante que se mantiene como artista de culto

Nacido Britsh Columbia (Canadá), Vernor Winfield McBriare Smith IV es cantante, escritor, multi instrumentalista, productor y cantante. Es conocido principalmente por su carrera como solista en la que ha lanzado cuatro álbumes de estudio: 2 (2012), Salad Days (2014), Another One (2015) y Some Other Ones (2015) y un EP, Rock and Roll Night Club (2012). Su estilo ha sido descrito como "blue wave", o "slacker rock".

DeMarco comenzó a grabar y presentarse bajo el nombre de Makeout Videotape, lanzando el álbum Ying Yang, producido por él mismo en 2010. Después se unieron a él los músicos Alex Calder and Jen Clement. Juntos firmaron con la discográfica Unfamiliar Records. En 2011, DeMarco se mudó a Montreal y comenzó su carrera como solista bajo su propio nombre.

