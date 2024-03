El Chino Darín contó por qué no trabaja con Ursula Corberó, su novia

Chino Darín-Ursula Corberó-1.jpg

En este sentido, en diálogo con La Nación, el Chino Darín optó por responder algunas preguntas y una de ellas estuvo vinculada a esta inquietud que surge entre sus seguidores y los de Úrsula Corberó: "No hay nada. No por decisión consciente, simplemente es algo que no está en un horizonte próximo”.

“Tampoco tenemos la intención de trabajar el uno con el otro en particular, vamos viendo los proyectos que surgen y dónde nos metemos en función de lo que hay, pero no estamos forzando el hecho de trabajar juntos, así como tampoco el hecho de no trabajar juntos. Vamos viendo qué pasa. En mente a priori no hay nada laboral conjunto”, comentó haciendo alusión a que el único motivo es por falta de propuestas que los unan.

El Chino Darín reveló cómo hace para mantener a salvo su intimidad en las redes con Úrsula Corberó

Si bien la pareja suele pasar tiempo juntos, ya que viven parte de su tiempo en Madrid, el Chino Darín y Úrsula Corberó saben en qué momento aparecer y cuándo alejarse de las redes para disfrutar los momentos a solas. Sobre eso hizo alusión el actor.

Chino Darín-Ursula Corberó-2.jpg

“Lo hacemos poco, pero por otro lado no nos estamos resguardando activamente, compartimos lo que tenemos ganas de compartir y lo que no, no. Sea en Argentina o en España, nos manejamos así”, marcó sobre cómo hacen para no estar constantemente subiendo contenido juntos.

“No es que nos estamos resguardando recelosamente y cuidando nuestra intimidad. Hablamos de todo: proyectos, vacaciones, somos abiertos. Sí, por ejemplo, no está dentro de nuestros intereses contar qué desayunamos”, cerró el Chino Darín en diálogo con La Nación.