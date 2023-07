Cuál es el nombre "verdadero" del Chino Darín y por qué no lo dice

Padre e hijo no solo comparten apellido sino que también se llaman Ricardo, por lo que el actor mayor tuvo que encontrar con Florencia Bas, su madre, una manera de diferenciarlo dentro de la familia. "Me llaman Chino un poco por mis rasgos, pero sobre todo porque mi padre necesitaba encontrar un apodo que me alejara de su nombre, Ricardo, que también me puso", reveló Darín hijo en una entrevista.